Стало известно, как российский бизнес готовится к «черной пятнице»

Междугородние перевозки товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов в третьем квартале текущего года выросли почти на треть по сравнению со вторым, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис бесплатных объявлений «Авито». В компании отметили, что так российский бизнес готовится к «черной пятнице» и Всемирному дню шопинга «11.11».

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В «Авито» отметили, что в третьем квартале интерес к междугородней доставке товаров до складов и пунктов выдачи маркетплейсов увеличился на 29%. При этом популярность таких услуг в пределах города выросла на 11%.

Эксперты объясняют эту тенденцию приближением сезона акций и распродаж на маркетплейсах, который ежегодно стартует с середины ноября. Бизнес готовится к «черной пятнице» и Всемирному дню шопинга «11.11», — отметили в компании.

Компания также выяснила, что в третьем квартале подскочил спрос на перегон автомобилей между городами и ввоз транспорта из-за рубежа. Так, рост составил 37% и 20% соответственно. При этом спрос на перевозку малогабаритных грузов увеличился на 63%.

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что министерство предлагает установить ставку 5% таможенной пошлины в трансграничной торговле при превышении порога в €200. Он добавил, что следует взимать пошлину с полной стоимости товара, а не с разницы между минимально допустимой и реальной стоимостью товара.