ФАС возбудила дело в отношении ВТБ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении ПАО "ВТБ" по признакам нарушений в рекламе вклада, сообщила пресс-служба ведомства.

"Банк не указал информацию о существенных условиях финансовой услуги, - указали в ФАС. - В рекламе крупным шрифтом была указана привлекательная для потребителей информация о ставке по вкладу 20%. Однако сведения об условиях вклада, влияющих на сумму доходов, размещались в рекламном видеоролике в течение короткого времени трудным для восприятия способом".

По мнению ведомства, такие действия могут ввести потребителей в заблуждение и содержат признаки нарушения закона о рекламе.

Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу ВТБ, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве.

Служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф.