Быстрее, больше, медийнее – как СберСеллер и «Чемпионат» привлекли фанатов спорта к продуктам СберСтрахования

СберСеллер подготовил креативную активацию для СберСтрахования во время Олимпиады-2024. В этом году компания продвигала продукт «Защита на любой случай». Задача новой рекламной кампании – построение максимального охвата ЦА, которую достаточно сложно собрать в силу ее фрагментированности (по видам спорта, местам и времени занятия и т.д.). Сейлз-хаус предложил искать релевантную аудиторию там, куда было приковано её внимание всю первую половину августа – к Олимпиаде в Париже.

Спорт и страхование

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Для креативной активации выбрали крупнейший российский спортивный портал «Чемпионат» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Редакция СМИ активно поддерживала наших спортсменов, в частности, вместе с аудиторией разработала фирменный мерч дуэту теннисисток Мирре Андреевой и Диане Шнайдер, который вручили им прямо в Париже. Читатели портала были вовлечены в прямые текстовые трансляции и активно следили за ходом Олимпиады. Основная аудитория «Чемпионата» – не просто интересуется спортом, но и активно им занимается. При этом, согласно исследованию аналитиков Rambler&Co и СберСтрахования, четверть 25% взрослых людей опасаются высокого уровня травматизма на спортивных секциях. Крупные мероприятия, как Олимпиада, традиционно увеличивают посещаемость площадки и концентрируют повышенное внимание среди аудитории интересующихся спортом, что создает релевантную территорию для размещения рекламных коммуникаций.

Задача – разработать коммуникационное решение, позволяющее охватить максимальное количество людей, интересующихся спортом.

Эрудиция на время

© Пресс-служба

СберСеллер предложил понятную и увлекательную механику в виде теста, состоящего из трех этапов. На каждом из них пользователь отвечал на вопросы об олимпийских видах спорта и за правильные ответы получал бонусные секунды. Чем больше неправильных вариантов – тем быстрее тикал таймер. Азарт! В финале пользователи получали специально разработанный стикерпак для Telegram. Акция дополнительно анонсировалась на медиаресурсах Rambler&Co, Сбера и в соцсетях.