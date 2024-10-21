Бывшие владельцы «Макфы» обжаловали национализацию холдинга

Семья челябинского бывшего губернатора Михаила Юревича подала кассационную жалобу в Седьмой кассационный суд на решение об обращении активов холдинга «Макфа» в доход государства. Об этом в понедельник, 21 октября, сообщил адвокат Игорь Трунов. Вечерняя Москва

Сторона защиты экс-губернатора Юревича считает, что для обжалования есть несколько весомых оснований. Например, нарушение сроков давности. Прокурор обратился в суд спустя более 20 лет после приобретения компаний холдинга «Макфа». Вопросы в ходе разбирательств, по мнению адвоката, возникают из-за незаконного расширения круга ответчиков и должностных подлогов суда первой инстанции. Кроме того, гражданская коллегия расследовала не входящее в ее компетенцию, «незаконное участие в предпринимательской деятельности – ст. 289 УК РФ» Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В целом судами допущены многочисленные нарушения основополагающих принципов гражданского судопроизводства и решения не соответствуют постановлениям Конституционного и Верховного судов РФ, считает адвокат. ФедералПресс

После национализации активы «Макфы» находятся в собственности Росимущества. Ими управляет Россельхозбанк. Компании располагаются в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, а также в Москве и Подмосковье. Адвокаты «Макфы» считают претензии Генпрокуратуры необоснованными, а решения судов незаконными. Ura.Ru