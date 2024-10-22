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Т-Банк спас замороженные российские активы на 3,5 млрд рублей

Т-Банк разморозил часть клиентских активов на общую сумму 3,5 млрд рублей, которые ранее были заблокированы из-за антироссийских санкций, заявил председатель Т-Банка Станислав Близнюк на конференции по финансам и инвестициям «Толк». По его словам, теперь почти половина из этих активов доступна для продажи.

Т-Банк спас замороженные российские активы на 3,5 млрд рублей
© РИА Новости

Нам удалось разморозить около 3,5 млрд рублей. Теперь 450 тысяч наших клиентов снова смогут распорядиться своими активами, — подчеркнул Близнюк.

При этом в «Т-инвестициях» обратили внимание на то, что вторая половина активов все еще остается заблокированной. Их перевели в закрытые паевые инвестиционные фонды TUSD2 и TEUR2, и пока эти фонды в портфелях будут отображаться по нулевой цене. Однако в случае разблокировки активы продадут по рыночной цене и выплатят деньги владельцам паев.

Ранее стало известно, что «Сбер» вернулся в App Store с обновлением мобильного приложения. «Бюджет Онлайн» имеет все функции «Сбербанка Онлайн», который удалили из магазина приложений для продукции Apple после введения антироссийских санкций. В банке отметили, что новых версий приложения для смартфонов Apple до конца этого года не появится.

До этого сообщалось, что в отношении российского банка ВТБ возбудили дело в связи с нарушениями в рекламе одного из его продуктов. Причиной для уголовного разбирательства послужило предложение банка о вкладе, условия которого были размещены «трудным для восприятия способом», хотя информация о ставке по вкладу в 20% была указана крупным шрифтом.