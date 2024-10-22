СберСеллер рассказал о стратегических проектах и новых продуктах 2024-2025

Сейлз-хаус рассказал об инновационных форматах и эксклюзивных предложениях в новом году, а также анонсировал запуск направления индивидуального обслуживания Private sales.

© СберСеллер

14 октября 2024 года СберСеллер в головном офисе Сбера провел мероприятие для более чем 150 клиентов. Конференцию открыла генеральный директор СберСеллера Наталья Дмитриева. Она поблагодарила всех присутствующих, обозначив стратегический вектор развития сейлз-хауса, продукты и разработки компании, которые помогут брендам эффективно взаимодействовать с аудиторией в условиях растущей «заболоченности» информационным потоком.

Наталья Дмитриева, генеральный директор СберСеллера: «Спасибо за то внимание, которое вы нам дарите. В прошлом году мы заявили, что фокусом нашей работы будет именно внимание, и сегодня СберСеллер продолжает двигаться в этом направлении. Мы предлагаем рекламные решения, которые гармонично сочетают форматы, технологии и знания об интересах и потребностях человека в моменте, эффективно решая задачи брендов. Правильная коммуникация при максимальном фокусе внимания обеспечивает качественный контакт и повышает доверие. Именно поэтому все продукты СберСеллера следуют за вниманием аудитории, обладают показателями выше среднерыночных и масштабируются за счет повышения качественных показателей».

© СберСеллер

Евгения Лысенко, директор по стратегии СберСеллера, продолжила тему изучения фокуса внимания и представила новые форматы рекламы, которые сейлз-хаус готов предоставить клиентам в 2025 году.

Лаборатория исследования внимания

Современный мир переполнен информацией, что приводит к снижению доверия аудитории к рекламным сообщениям. Внимание — это ресурс, который требует бережного обращения. В 2025 году СберСеллер планирует открыть лабораторию для проведения долгосрочных исследований внимания аудитории, которые будут доступны клиентам сейлз-хауса. Они помогут глубже понять, как меняется восприятие рекламы и взаимодействие с аудиторией. Полученные инсайты будут использоваться для разработки новых продуктов и стратегий размещения, которые помогут брендам эффективнее взаимодействовать с потребителями.