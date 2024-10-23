Названы новые сроки производства российских самолетов

Госкорпорация «Ростех» начнет серийный выпуск новых среднемагистральных российских лайнеров МС-21 в 2025 году, а полностью импортозамещенного самолета Superjet New (SJ-100) — с 2026 года. Такие сроки в ходе пленарного заседания Совета Федерации назвал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Lenta.ru

Уже начиная со следующего года мы начнем выпускать серийно МС-21, и в 2026 году начнет выпускаться серийно Superjet New, отметил Чемезов. News.ru

Также на финальных стадиях разработки находится новый отечественный авиационный двигатель ПД-8, предназначенный для семейства самолетов Superjet. «Сегодня всего пять стран в мире способны производить собственные авиадвигатели: США, Канада, Великобритания, Франция и мы, — подчеркнул Сергей Чемезов. — И обычно, как показывает практика, на это уходит порядка 15 лет. У нас столько времени не было, действовать пришлось максимально быстро». Парламентская газета