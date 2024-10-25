Состояние Илона Маска увеличилось на $33,5 млрд

Скачок стоимости акций Tesla на 22% увеличил состояние Илона Маска до 270,3 млрд долларов, что укрепило его позиции как самого богатого человека в США.

Состояние Илона Маска, американского предпринимателя и главы компании Tesla, резко увеличилось на 33,5 млрд долларов, достигнув 270,3 млрд долларов, сообщает ТАСС. Рост его состояния связывают с увеличением стоимости акций Tesla на 22%. Это произошло благодаря самой высокой квартальной прибыли автопроизводителя с лета 2023 года и прогнозу на увеличение продаж автомобилей на 30% в 2025 году.

Илон Маск уже третий год подряд возглавляет список самых богатых американцев по версии журнала Forbes. В настоящее время он обгоняет основателя Amazon Джеффа Безоса на 61 млрд долларов. На третьем месте в списке находится Марк Цукерберг, глава корпорации Meta, с состоянием в 181 млрд долларов.

Помимо бизнеса, Маск активно участвует в политической жизни США. Он поддерживает Дональда Трампа на предстоящих выборах и выделил 75 млн долларов на создание политического комитета в поддержку республиканского кандидата. Трамп, в свою очередь, допустил возможность назначения Маска на пост в своей администрации в случае победы на выборах. Кандидатом от демократов станет вице-президент Камала Харрис.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что без радикального сокращения государственных расходов США могут фактически стать банкротом. Маск намерен разыгрывать по миллиону долларов ежедневно среди подписавших его петицию в поддержку Конституции США, чтобы поддержать избирательную кампанию Дональда Трампа.