Fix Price построит распределительный центр в Казани

Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, построит новый распределительный центр в Казани, ожидаемый объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей (до НДС), говорится в сообщении компании.

"Fix Price построит новый распределительный центр в Казани. Площадь будущего складского комплекса составит порядка 45 тыс. кв. м, ввод в эксплуатацию планируется на осень 2025 года. Ожидаемый объем инвестиций составит около 4 млрд рублей (до НДС)", - говорится в релизе.

Как указывает компания, новый объект будет обслуживать магазины в Татарстане, Удмуртии, Чувашии, Башкирии, Мордовии, а также в Ульяновской, Кировской, Костромской, Нижегородской областях, Пермском крае и в Казахстане.

Директор департамента логистики Fix Price Олег Штайнагель отметил, что компания в Казани управляет складом площадью 33 тыс. кв. м на условиях аренды до марта 2027 года. В то же время потребности сети вслед за увеличением числа магазинов растут, поэтому новый распределительный центр будет примерно на треть больше по площади.

"С учетом текущих относительно высоких ставок аренды и отсутствия свободных площадей в регионе, строительство собственного складского центра выглядит наиболее эффективным решением для развития логистической инфраструктуры Fix Price", - сказал Штайнагель, слова которого приводятся в релизе.

Fix Price - одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен. По данным на 30 июня 2024 года, сеть насчитывала 6,722 тыс. магазинов в России и странах ближнего зарубежья.