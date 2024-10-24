«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании из России

Торговая сеть «Ашан» в четверг, 24 октября, не подтвердила сообщения об уходе компании с российского рынка.

— Сеть гипермаркетов продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, — рассказали в пресс-службе компании Telegram-каналу Рен ТВ.

До этого газета La Lettre сообщала, что французская сеть гипермаркетов «Ашан» приняла решение уйти с российского рынка. Отмечается, что компания якобы нашла покупателя для франшизы и находится на завершающей стадии переговоров по продаже активов.

«Ашан» готовится уйти из России

При этом сама компания ООО «Ашан», российское подразделение Auchan, работает автономно с 2022 года.

Финская компания по производству лакокрасочной продукции Tikkurila объявила о смене своего названия и логотипа. Известные краски будут выпускаться под брендом Tikkivala с 2025 года. В компании в конце сентября сообщили, что все товары, производимые на заводах в Санкт-Петербурге, останутся без изменений.

Стало известно, что первое место в рейтинге самых крупных иностранных компаний в России занял китайский производитель автомобилей Chery.