«Ашан» готовится уйти из России

Французская торговая сеть «Ашан» планирует продать свой российский филиал. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что группе уже удалось найти двух потенциальных покупателей. При этом информации о том, кому именно может перейти филиал, пока нет. Подчеркивается, что данный шаг может быть связан с проблемами, вызванными антироссийскими санкциями Евросоюза.

«Ашан Ритейл Россия» является российским подразделением Auchan Retail (входит в Auchan Holding). Фирма ведет деятельность в РФ на протяжении более 20 лет. Данная компания - один из крупнейших в стране ритейлеров по объему продаж.

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Ранее издание РБК сообщило, что российское подразделение «Ашан» подозревается в неуплате налогов. Отмечалось, что Федеральная налоговая служба (ФНС) доначислит ему 180,9 миллиона рублей.