ФНС предъявила налоговые претензии национализированному заводу «Ариант»

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) по Челябинской области планирует взыскать с ООО "Центр пищевой индустрии — Ариант" задолженность в размере около 240 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с решением налогового органа.

Как отмечает издание, информация о должнике содержится в базе Федеральной службы судебных приставов. По ее данным, в середине октября в отношении "ЦПИ-Ариант" были открыты два исполнительных производства и введены обеспечительные меры.

В пресс-службе Россельхозбанка, чья структура "РСХБ-Финанс" занимается управлением "ЦПИ-Ариант", также подтвердили наличие задолженности.

Источник РБК утверждает, что ФНС взыскивает средства в связи с неисполнением требования об уплате долга, возникшем у компании в конце августа 2024 года. Уточняется, что срок задолженности истек 23 сентября.