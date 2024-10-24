«Роснефть» повысит эффективность гидроразрыва пласта
«Самотлорнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») сократил срок строительства скважин с проведением многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП) до пяти суток, сообщает пресс-служба компании.
Компания смогла сократить время с 47 до 42 суток благодаря использованию отечественных муфт ГРП новой модификации.
В «Роснефти» отметили, что компания систематически развивает отечественные технологии.
Конструктивная особенность новых муфт позволила обеспечить герметичность горизонтальных скважин за счет полного цементирования хвостовика. Это позволяет ускорить проведение МГРП и получить экономический эффект до 9 млн рублей за цикл на одной скважине.
Использование муфт нового образца дает возможность проводить операции гидроразрыва с неограниченным количеством стадий и увеличить запускной дебит скважин.