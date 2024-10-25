РЖД купила небоскреб в «Москва-Сити»

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) выкупила под штаб-квартиру 350 тысяч квадратных метров в небоскребе Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

По данным источников издания, изначально РЖД планировала арендовать площади под штаб-квартиру в здании, которое собираются построить на месте Рижского грузового двора. Но планы изменились, так как небоскреб в «Москва-Сити» уже готов к размещению сотрудников.

Компания «Российские железные дороги» выкупила 350 тысяч квадратных метров в небоскребе, общая площадь которого - 411 тысяч квадратных метров. Остальные помещения в Moscow Towers, не вошедшие в контур сделки, будут отданы под ритейл, заведения общепита и другую сопутствующую инфраструктуру, пояснили источники газеты.

Факт сделки подтвердили в CORE.XP, выступившем одним из ее консультантов. При этом данные о том, сколько за помещения для новой штаб-квартиры заплатила компания, разнятся. Гендиректор Remain Дмитрий Клапша оценил стоимость недвижимости в 160 миллиардов рублей, а руководитель департамента по работе с офисными площадями IBC Real Estate Екатерина Белова считает, что сумма сделки может быть около 227 миллиардов рублей.

По словам гендиректора консультанта сделки компании CORE.XP Владимира Пинаева, интерес РЖД к приобретению бизнес-центра связан с консолидацией офисных площадей, а также улучшением класса офиса. Компания, закрыв сделку, получит 200 тысяч квадратных метров офисных помещений, а также более 100 квадратных метров общих площадей и парковочного пространства, пишет РИА Новости.

«Переезд из разрозненных зданий в единое офисное пространство позволяет оптимизировать площади и улучшить логистику для взаимодействия сотрудников», - заявил он, подчеркнув, что, в отличие от арены, право собственности позволит РЖД контролировать объект размещения.

Ранее РЖД опровергли слухи о росте тарифов на грузоперевозки с Дальнего Востока. В компании заявили об отсутствии дефицита парка грузовых вагонов и напомнили, что тарифы сохраняются в течение года. Также в РЖД заявили, что темпы поступления нового парка опережают выбытие старых вагонов. В частности, за последние 6 лет парк вагонов вырос на 235 тысяч единиц (+21%) и достиг 1 миллиона 348 тысяч единиц.