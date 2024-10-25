Торговым центрам в России предрекли массовое банкротство

Высокая ключевая ставка может повлечь за собой массовое банкротство торговых центров в России. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина.

Эксперт допустил, что некоторые из них станут несостоятельными через полгода-год. Он подчеркнул, что торговые центры пытаются адаптироваться к условиям высокой ключевой ставки.

Они вынуждены оптимизировать операционные расходы и искать новых арендаторов, способных генерировать более высокий доход, отметил Люлин. Вместе с тем меры ограничены затратами на персонал и налоговой составляющей, добавил собеседник.

Напомним, что Совет директоров Банка России в пятницу, 25 октября, принял решение о повышении ключевой ставки до исторического максимума. Показатель увеличился на 200 б.п., до 21,00% годовых. Как отмечается, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания.