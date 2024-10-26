СМИ узнали возможного покупателя бизнеса Auchan в России

Французский ритейлер Auchan ("Ашан") может находиться на завершающем этапе переговоров о продаже бизнеса в России Газпромбанку. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на источники.

"По нашей информации, речь может идти о Газпромбанке", - говорится в материале.

По словам близкого к ритейлеру источника, возможная продажа объясняется экономическими соображениями, а не политикой.

«Ашан» прокомментировал сообщения об уходе компании с российского рынка

До этого издание "Коммерсант" писало со ссылкой на источники, что магазины "Ашан" якобы могут приобрести "Лента", "Магнит" или X5 Group. При этом в "Ленте" и X5 не стали комментировать данную информацию, а в "Магните" опровергли ведение подобных переговоров.

На этой неделе французские издания La Lettre и Le Figaro сообщили о намерении "Ашан" уйти из России.

По информации данных СМИ, переговоры находятся в завершающей стадии, ритейлер якобы нашел уже двух потенциальных покупателей. В самой сети заявили, что не комментируют слухи.