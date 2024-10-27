Авиакомпании РФ переходят на зимнее расписание

Российские авиакомпании переходят на зимнее расписание: в этом сезоне они предлагают пассажирам больше билетов, чем год назад, и открывают новые направления. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщает агентство, летнее и зимнее расписания являются сезонами, которые определены Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA, International Air Transport Association). Авиакомпании переходят на зимнее расписание в последнее воскресенье октября, оно длится до последней субботы марта. РИА отмечает, что в этом году зимнее расписание стартует с 27 октября.

Перевозчики и профильные министерства готовятся заранее. Так, еще в середине октября у министра транспорта РФ Романа Старовойта прошло совещание с крупнейшими российскими авиакомпаниями и аэропортами.

В ходе встречи была подтверждена готовность к переходу на осенне-зимний период. В свою очередь, замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин на другом совещании докладывал, что российские авиакомпании в России предлагают на этот зимний период 29,9 миллиона билетов. Эта цифра, как отмечает агентство, уже превышает фактический показатель прошлого года. Также 16 октября стало известно, что в новом сезоне география полетов "Аэрофлота" и дочерних авиакомпаний "Победа" и "Россия" насчитывает порядка 260 направлений.