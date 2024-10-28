Суд Австрии постановил разморозить европейские счета «Сибура»

СИБУР выиграл суд в Австрии о разморозке своих европейских активов.

«В конце сентября Высший земельный суд Вены снял заморозку счетов Sibur International GmbH, которая действовала в течение трёх месяцев», — пишет EU Reporter со ссылкой на источники.

Выяснилось, что МВД Австрии заморозило активы на основании неточных сведений из интернет-СМИ.

В 2023 году СИБУР нарастил объёмы продаж основных видов продукции, увеличив долю поставок на внутренний рынок до 75%.