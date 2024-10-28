Российская нефтегазохимическая компания «Сибур» добилась в Высшем земельном суде Вены разморозки счетов своей европейской «дочки». Об этом со ссылкой на источники в европейских юридических кругах сообщает интернет-издание EU Reporter. Lenta.ru

Как ранее сообщил портал со ссылкой на источники, 21 июня 2024 года активы австрийской Sibur International (экспортное подразделение «Сибура») были заморожены судом первой инстанции на основании обращения МВД Австрии. Поводом для ограничений оказались недостоверные публикации в интернет-издании The Insider (признан иноагентом) о том, что «Сибур холдинг» якобы находится под контролем лиц, внесенных в санкционные списки Евросоюза. ТАСС

Тем временем казначейство Бельгии вновь отказало брокеру «БКС Мир инвестиций» и Т-банку в разблокировке их замороженных активов. Средства были заблокированы из-за санкций Евросоюза в отношении Национального расчетного депозитария (НРД). БКС получил отказ на заявку, поданную еще в конце 2022 года. Как заявил изданию представитель брокера, компания предпринимает все возможные шаги для разблокировки ценных бумаг клиентов. Т-банку отказали в разблокировке собственных активов. News.ru