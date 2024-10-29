Альфа-банк анонсировал запуск мобильного оператора

Альфа-банк в I квартале 2025 года планирует запустить своего мобильного оператора под брендом "Альфа-мобайл", партнером стал "Билайн", сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

"Запуск виртуального оператора позволит нам не только значительно расширить перечень услуг для клиентов, но и лучше защитить их финансы от мошеннических действий и увеличить саму клиентскую базу - за счет синергетического партнерства с "Билайном", - отметил генеральный директор "Альфа-мобайла" Андрей Литвинов.

По словам вице-президента по операторскому бизнесу "Вымпелкома" Сергея Быкова, такое решение объясняется масштабной модернизацией сети "Билайна" по всей стране.

Как заявили ТАСС в пресс-службе оператора, ПАО "Вымпелком" имеет несколько действующих соглашений в сфере MVNO (виртуальной связи), а партнеры компании предлагают услуги в разных сегментах рынка мобильной связи.