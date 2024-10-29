Microsoft обвинила Google в "теневых кампаниях" по дискредитации конкурентов

Компания Microsoft обвинила Google в ведении "теневых кампаний", направленных на дискредитацию конкурентов и лоббизм.

"На этой неделе начинает свою работу группа по астротурфингу (кампания по манипуляции общественным мнением - прим. ТАСС), организованная Google. Ее цель заключается в дискредитации Microsoft в глазах антимонопольных органов и политиков, а также в введении общественности в заблуждение", - говорится в опубликованной Microsoft статье вице-президента и заместителя генерального юрисконсульта компании Римы Алайли.

По мнению Microsoft, этот подход соответствует привычной практике Google по созданию "теневых кампаний", в ходе которых финансируются "отраслевые комментаторы, ученые и различные авторы исследований". При этом в Google "приложили все усилия для скрытия своего участия" в астротурфинге, утверждает Алайли.

Рима Алайли также заявляет, что Google "никогда ранее не сталкивался" с такой обширной угрозой со стороны регулирующих органов, поэтому поисковик направляет "огромные ресурсы на уничтожение" конкурентов. По ее оценке, в настоящее время против компании ведется "как минимум 24 антимонопольных расследования". В Microsoft считают, что Google хочет отвлечь от себя интенсивный контроль со стороны регуляторов и склонить нормативно-правовую базу в свою пользу, "а не конкурировать по существу".