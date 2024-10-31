Тиньков* оставил в России многомиллионные долги

Предприниматель Олег Тиньков (признан в РФ иностранным агентом) оставил в России долги перед судом на 20 млн рублей по делу о жалобе бизнесмена Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и иных документов.

Речь идет об исполнительном листе, выданном Усть-Лабинским районным судом от 19 июня 2024 года — согласно документу, Тиньков должен выплатить суду 20 млн рублей.

До этого Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предпринимателя Олега Тинькова на решение суда первой инстанции о взыскании с него 20 миллионов рублей в пользу бизнесмена Олега Дерипаски по иску о защите чести и достоинства.

Кроме взыскания 20 миллионов рублей с Тинькова, суд также обязал его и Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms удалить порочащие Дерипаску сведения и опубликовать опровержение на странице Тинькова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Суд установил судебную неустойку в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков за каждый день возможного неисполнения решения.

*Признан в РФ иностранным агентом