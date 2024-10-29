Бренд Adidas достиг соглашения с Канье Уэстом после скандала

Спортивный бренд Adidas заключил мировое соглашение с рэпером Канье Уэстом по прекращению всех судебных разбирательств. Об этом сообщает Reuters.

Adidas и Ye вели несколько судебных разбирательств в течение последних двух лет. Причиной стали антисемитские комментарии рэпера.

«У нас больше нет открытых вопросов, и нет... денег, которые ушли бы в обе стороны», — высказался генеральный директор компании Бьорн Гюльден журналистам во время телефонной конференции.

Однако стоимость сделки он не раскрыл.

В марте стало известно, что убытки Adidas из-за скандала с Канье Уэстом превысили €500 млн. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. На складах компании скопились нераспроданные кроссовки Yeezy на $1,3 млрд из-за рухнувшего на них спроса после скандала.