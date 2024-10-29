Немецкие работники Volkswagen и BMW устроили забастовку

Работники автоконцернов Volkswagen и BMW устроили забастовку в нескольких городах Германии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что забастовка проходит в рамках более масштабного протеста работников металлургической и электротехнической промышленности, который был организован профсоюзом IG Metall. К этому движению присоединились и работники компаний-автопроизводителей. Так, в Оснабрюке устроили забастовку около 250 работников Volkswagen, а в баварском Регенсбурге работники вышли перед заводом BMW.

Помимо этого, бастующие планируют выйти перед заводом Audi в городе Ингольштадт, а около 200 сотрудников производителя аккумуляторов Clarios вышли на улицы Ганновера с факелами и флагами профсоюза. Самая масштабная акция на данный момент прошла в Хильдесхайм: о забастовке объявили около 400 работников таких компаний, как Jensen GmbH, KSM Castings Group, Robert Bosch, Waggonbau Graaff и ZF CV Systems Hannover.

Ранее сотрудники французской видеоигровой студии Don’t Nod объявили о забастовке из-за увольнений.