«Почта России» захотела изменить условия для доставки товаров из-за границы

«Почта России» предложила ввести дополнительные критерии для желающих попасть в реестр операторов е-commerce. Например, это наличие в собственности, аренде или управлении помещения для хранения товаров, а также информсистемы для обмена данными с МВД. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо с предложениями правительству.

В августе Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теперь будет создан реестр операторов электронной торговли, в который будут включатся юрлица, осуществляющие таможенное декларирование товаров. ЕАЭС ввел свои критерии для включения организаций в этот реестр, но оставил возможность странам-участницам дополнить список.

«Почта России» предлагает включить в реестр только те компании, уставный капитал которых составляет не менее 100 млн руб., на лицевом счете есть неснижаемый остаток авансовых платежей в размере не менее €3 млн. У оператора есть в собственности, аренде или управлении на всей территории страны помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров, а также информсистема для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных получателя.

В «Почте» считают, что требования необходимы для «выравнивания условий для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами» — компания указала на разницу возлагаемых на нее обязанностей в сравнении с маркетплейсами и экспресс-перевозчиками. При этом несколько участников рынка полагают, что инициатива может значительно снизить конкуренцию и даже принести «Почте России» статус монополиста.

Ранее сообщалось, что «Почта России» открывает свои отделения для селлеров и поможет им с логистикой. Проект реализуется совместно с «Даркстор у дома».