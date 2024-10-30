Эксперты: сумма иска РФ против Google превысит стоимость компании

Сумма иска, назначенная российским судом в отношении Google из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на YouTube, в скором времени превзойдет стоимость самой компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов.

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По словам аналитика Института образования НИУ ВШЭ Романа Янковского, Google является публичной компанией, стоимость которой можно вычислить, зная биржевую стоимость одной акции Google, а точнее ее холдинга Alphabet.

«Безусловно, стоимость иска скоро превысит стоимость Google, поскольку она удваивается каждую неделю, и в течение года стоимость иска может превысить само число гугол, то есть единицу со 100 нулями», — сказал Янковский.

Руководитель центра Россия — ОЭСР ИПЭИ президентской академии РАНХиГС Антонина Левашенко подтвердила мнение эксперта и отметила, что размер иска, назначенного российским судом в отношении компании, значительно превышает ее стоимость.

По ее словам, это позволяет предположить, что такое решение, скорее всего, было принято с целью оказать влияние на правила модерации контента на интернет-платформе, а особенно, если она ограничивает контент по политическим причинам.

Янковский подчеркнул, что Google, скорее всего, не будет выплачивать компенсацию по этому иску, и Российская Федерация не сможет получить средства от компании. Это связано с тем, что Google не подчиняется Роскомнадзору, и все имущество компании, которое находилось в России, было выведено из страны.

По словам эксперта, даже если Российская Федерация инициирует исполнительные производства через Роскомнадзор или другие органы, они могут быть исполнены только за пределами России.

29 октября стало известно, что российские телекомпании потребовали у американской корпорации Google два ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов на видеохостинге YouTube. Ундециллион — это единица с 36 нулями.