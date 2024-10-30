Госдума отклонила законопроект о запрете латиницы в рекламе

Госдума отклонила законопроект, запрещающий использовать в рекламе иностранные алфавиты. Документ, внесенный еще в 2022 году, был направлен на защиту кириллицы в рекламной среде, сообщает «Петербургский дневник».

Против выступили Комитет Госдумы по экономической политике, указав на существующие законодательные требования о государственном языке в рекламе. Они отметили необходимость использования иностранных слов в контексте рекламируемых товаров или услуг (международные мероприятия, языковые школы, туристические услуги).

Ранее правительство также посчитало, что существующие требования достаточно эффективны для регулирования использования некириллических алфавитов в рекламе. Поправки также не поддержали в Торгово-промышленной палате (ТПП) и Федеральной антимонопольной службе.