Google обвинили в нарушении трудового кодекса за нелепое ограничение для работников

Профсоюз работников компании Alphabet подал иск против Google в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) после того, как руководство Google попросило сотрудников "воздержаться" от обсуждения антимонопольного дела, связанного с поисковой системой. Об этом сообщает издание The Verge.

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Профсоюз утверждает, что Google выпустила "чрезмерно широкую директиву" по обсуждению этого дела с сотрудниками. В начале августа президент по международным связям Google Кент Уокер отправил электронное письмо, в котором просил сотрудников "воздержаться от комментариев по этому делу, как внутри компании, так и за ее пределами". Это может стать проблемой для Google, если NLRB решит, что директива Уокера ограничивает защищенную согласованную деятельность сотрудников.

Профессор Университета Миннесоты Шарлотта Гарден, специализирующаяся на трудовом праве, говорит, что это дело может повлиять на условия труда. Она также отмечает, что NLRB может считать электронное письмо Уокера нарушением, если решит, что оно цензурирует речь сотрудников.

NLRB изучит реакцию сотрудников на директивы и их интерпретацию, а также то, как компания реагировала, когда работники в прошлом поступали вопреки таким рекомендациям. Рассмотрение этого дела может занять некоторое время, даже если NLRB решит за него взяться.