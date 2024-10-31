ВТБ прокомментировал информацию об утечке клиентских данных

Утечки данных клиентов ВТБ не было, угрозы для финансовой безопасности клиентов банка нет, заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации в ответ на запрос о появившейся в интернете информации о базе данных клиентов ВТБ.

"Банк ВТБ никаких утечек клиентских данных не фиксировал. Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что угрозы для финансовой безопасности клиентов ВТБ нет.