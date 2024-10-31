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ВТБ опроверг информацию об утечке клиентских данных

Утечки данных клиентов ВТБ не было, угрозы для финансовой безопасности клиентов банка нет, заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации в ответ на запрос о появившейся в интернете информации о базе данных клиентов ВТБ.

ВТБ прокомментировал информацию об утечке клиентских данных
© ТАСС
"Банк ВТБ никаких утечек клиентских данных не фиксировал. Появившаяся на отдельных сомнительных ресурсах очередная "база данных" не является базой данных банка ВТБ. Это скомпилированная из открытых источников и данных сторонних организаций информация от 2022 года", - отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что угрозы для финансовой безопасности клиентов ВТБ нет.

"Мы на регулярной основе следим за сохранностью данных своих клиентов и работаем над предотвращением любых попыток взлома наших систем", - подчеркнули в пресс-службе.

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