«Нафтогаз» запросил арест госимущества России в двух странах

«Нафтогаз» направил запросы об аресте российского государственного имущества в США и Великобританию. Об этом заявила финской газете Ilta-Sanomat представитель компании Владислава Смолинска, передает РИА Новости.

Служба судебных приставов Финляндии ранее приняла решение о введении ограничительных мер в отношение более 40 объектов в собственности России. Как утверждается, цена арестованного имущества - порядка 38 миллионов евро. Половина этих объектов является дипломатической недвижимостью и обладает иммунитетом в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, отметили в посольстве РФ в Хельсинки.

Украинской компанией был направлен такой же запрос о наложении ареста не только в Финляндию, но и в другие страны, где, по мнению компании, находится российское государственное имущество.