Сотни торговых центров в России могут обанкротиться в 2025 году

Российские торговые центры могут столкнуться с волной банкротств в 2025 году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка. По данным источника, подобные риски грозят более чем 200 ТЦ. Эксперты считают, что одной из главных причин является рост кредитной нагрузки после резкого повышения ключевой ставки Центробанком.

Аналитики пришли к выводу, что у ТЦ возникнут трудности с обслуживанием долговых обязательств. В этой связи собственники с помощью отраслевого союза обратились к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Владельцы ТЦ попросили оказать дополнительную поддержку от государства торгово-развлекательной отрасли. Речь идет, в частности, о предложении дать привилегии по кредитам.

Среди желаемых мер поддержки участники рынка выделили субсидирование ставки по залоговым кредитам. Другой пункт — реструктуризация действующих займов и отсрочка по выплате основного долга сроком от пяти до десяти лет. Также владельцы ТЦ призвали ввести временное ограничение на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.

В России сообщили о появлении в стране нового среднего класса

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательный период охлаждения по потребительским кредитам и займам между заключением договора и получением средств. В Центробанке уточнили, что его длительность будет зависеть от заемной суммы.