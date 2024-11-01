Штраф Google за блокировку аккаунтов телеканалов РФ превышает все богатство мира

Сумма штрафа в 2 ундециллиона рублей (единица с 36 нулями), которую российский суд назначил Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает все накопленное в мире богатство. Об этом сообщает The Washington Post.

Издание ссылается на подсчеты The Boston Consulting Group. По оценке компании, совокупное богатство всего мира в 2024 году оценивается в 477 трлн долларов. Объем мирового ВВП, по данным Всемирного банка, в 2023 году составил около 105,4 трлн рублей. 2 ундециллиона рублей равняются 20 дециллионам долларов (единица с 33 нулями).

Юристы подчеркивают, что ежедневно сумма штрафа увеличивается из-за просрочки его выплаты. В публикации отмечается, что вскоре штраф может достичь гугола — единицы со 100 нулями. Именно этот термин вдохновил название поисковой системы и компании.Кроме того, иск превышает стоимость самой корпорации — она составляет 2 трлн долларов.

29 октября РБК заявил, что российский суд назначил Google штраф в 2 ундециллиона рублей из-за блокировки аккаунтов российских телеканалов на видеохостинге YouTube. Речь идет о Первом канале, ВГТРК, «Звезда», «Парламентское телвидение», «Москва Медиа», НТВ, ОТР, «360» и других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Google не должен ограничивать вещание российских телеканалов и посоветовал руководству корпорации скорее исправить ситуацию.