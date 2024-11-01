На Западе оценили российский штраф Google размером два ундециллиона рублей

Штраф в размере двух ундециллионов рублей, назначенный российским судом компании Google за отказ разблокировать YouTube-каналы ряда телеканалов, превышает совокупное мировое богатство. Об этом заявила американская газета The Washington Post (WP).

Согласно данным Boston Consulting Group, совокупное мировое богатство в 2023 году составило 477 триллионов долларов. Выписанный компании штраф, отмечает западное издание WP, в разы превышает эту сумму. Кроме того, он больше, чем объем мирового ВВП в 2023 году, который равняется примерно 105 триллионам долларов.

По оценке издания, скоро сумма штрафа может вырасти до гугола — единицы со 100 нулями, в честь которой назван сам поисковик.

Ранее требования российских каналов к Google размером два ундециллиона рублей прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что эта сумма исполнена символизма.

29 октября стало известно, что сумма исковых требований 17 российских телеканалов к Google достигла двух ундециллионов рублей. Причиной послужил отказ компании разблокировать каналы по решению суда, из-за чего каждый день начисляется неустойка.