Власти Финляндии решили судиться с российскими владельцами спортивно-концертной арены

Мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды с российскими собственниками спортивно-концертной арены Helsinki Hall. В качестве причины указана задолженность по арендной плате за пользование земельным участком, передает РИА Новости.

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Сообщается, что Helsinki Hall принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко, на которых Европейский союз (ЕС) наложил санкции. В декабре 2023 года стало известно, что собственники арены могут продать ее в соответствии с условиями, предусмотренными статьей, включенной в 12-й пакет санкций, которые ЕС ввел в отношении РФ.

Однако 30 июня установленный срок для добровольной продажи акций компании, владеющей площадкой, истек.