Компанию из США обвинили в экспорте технологий в РФ на миллионы долларов

Американскую корпорацию Eleview International Inc. и двух ее руководителей обвинили в незаконном экспорте технологий из Соединенных Штатов в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции США, передает ТАСС.

«Компания Eleview International Inc. и два ее руководителя обвиняются в экспорте технологий в Россию на миллионы долларов в обход ограничений», — говорится в сообщении.

Глав компании заподозрили в организации сговора с целью обхода законов о контроле за экспортом. Уточняется, что проживающие в Вирджинии руководители Eleview International Inc. Олег Наяндин и Виталий Борисенко предстали 4 ноября перед федеральным судом Восточного округа штата, где их обвинили в преступлении.

Помощник по национальной безопасности министра юстиции США Мэтт Олсен заявил, что подозреваемые, чье гражданство не указывается, «применяли три схемы уклонения для обхода экспортных ограничений, наложенных на Россию».

Обвинение считает, что с марта 2022 года по июнь 2023-го Eleview направляла товары и технологии США в РФ через Турцию, Финляндию и Казахстан. Утверждается, что российские клиенты через интернет заказывали продукцию у американских ретейлеров и отправляли ее на склад компании в Вирджинии. В заключении подчеркивается, что компания специально вводила в заблуждение власти и экспедиторские организации, информируя о том, что конечные пользователи находятся не на территории России, а в других странах.

Утверждается, что через Турцию Eleview International Inc. экспортировала телекоммуникационное оборудование на сумму около $1,48 млн, «осознавая, что оно предназначалось для телекоммуникационной компании», которая якобы сотрудничала с российскими спецслужбами. По данным минюста США, через Финляндию компания направила в Россию продукцию примерно на $3,45 млн. Через Казахстан Eleview International Inc. экспортировала в Россию товары двойного назначения на сумму $1,47 млн.