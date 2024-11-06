Перевозчики пожаловались на проблемы с РЖД

Железнодорожные операторы обратились к советнику президента РФ, специальному представителю президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорю Левитину с жалобой на проблемы в работе железнодорожного транспорта.

Соответствующее открытое письмо, которое подписали восемь участников рынка, опубликовало отраслевое издание Vgudok. Речь идет об ограничении доступа порожних вагонов со стороны РЖД.

«Массовые ограничения, вводимые ОАО «РЖД», привели к изменению логистики перевозки порожних вагонов, разбалансировке парков в целом и дискриминационному доступу к инфраструктуре», — говорится в письме.

Участники рынка добавили, что со стороны железнодорожного холдинга и Минтранса поступают «лишь угрозы» и предложения убрать «лишние» вагоны. При этом, по их словам, большинство инициатив нарушают федеральное законодательство.

РЖД прокомментировали слухи о росте тарифов

В письме сообщается, что проблема возникла в октябре после того, как РЖД ограничили обработку порожних вагонов для борьбы с избыточным парком на сети, который уменьшает скорость движения грузовых поездов. По мнению операторов, «и без того тяжелая ситуация» с организацией погрузки и работы вагонных парков усугубилась.

Ранее стало известно, что дефицит фитинговых платформ и вагонов привел к заметному повышению стоимости доставки грузов с Дальнего Востока и из КНР через Казахстан. Цена на доставку автотранспортом в этом направлении в сентябре поднялась на 5%.