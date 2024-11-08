Ingka Group, являющаяся материнской компанией IKEA, продала свой последний актив в России — дистрибуторский центр в подмосковном Есипово. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По данным издания, не вошедший в сделку по продаже Газпромбанку 14 торговых комплексов «Мега» актив шведской компании перешел к бизнесмену Роберту Узилову. Речь идет о складском комплексе площадью 180 тысяч квадратных метров.

Дистрибуторский центр был открыт в 2003 году. Он обслуживал все магазины шведского ретейлера в России. В 2019 году Патрик Антони, занимавший на тот момент пост гендиректора группы компаний Ingka в РФ, отмечал, что этот комплекс является «ключом для развития IKEA в России».

Правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями одобрила продажу центра. То, что новым собственником комплекса стал Узилов, подтвердил РБК его представитель.