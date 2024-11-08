Gloria Jeans снизит цены

Ретейлер Gloria Jeans готовится к снижению цен на свои товары. Их стоимость может упасть до 30%, заявил коммерческий директор Gloria Jeans Алмаз Ахметзянов в ходе выставки Mallpic, передает РИА Новости.

Представитель бренда отметил, что в определенных возрастных группах цены будут возвращены на уровень 2022 года, в некоторых - на уровень 2023 года.

Он уточнил, что по стоимости фирма будет «ниже среднего». Также, по словам Ахметзянова, Gloria Jeans планирует возвратиться к «базовым настройкам своего продукта».

Ранее сообщалось, что, по данным государственной системы маркировки «Честный знак», средняя цена куртки за январь–июнь 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023-го увеличилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей за штуку, жилетов — на 14%, до 3 тыс. рублей, плащей — на 17%, до 7,8 тыс. рублей, пальто — на 6%, до 6,7 тыс. рублей.