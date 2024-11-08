Китай отреагировал на новые санкции Британии против компаний из КНР

Британские санкции, введенные против компаний из КНР за то, что они якобы оказывали военную поддержку России, нарушают международное право, заявили в китайском посольстве. Об этом пишет РИА Новости.

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Дипломаты отметили, что Китай всегда придерживался «объективной позиции по украинскому кризису», не пытался извлекать выгоду из ситуации и контролировал экспорт товаров двойного назначения.

В КНР призвали Великобританию «исправить ошибки» путем отмены санкций.

7 ноября Лондон принял решение заморозить активы китайских фирм Jinhua Hairun Power Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial, Chengdu Jingxin Technology, Dongguan Shengyin CNC Equipment и Sino Holdings Group, Xin Quan Electronics, Makewell Industrial Trading, Haineng Machinery и Ace Era.

Также под санкции попали компании из Эстонии, Турции и Узбекистана. По версии Британии, все попавшие в список организации помогали РФ с проведением СВО на Украине.