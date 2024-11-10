Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив $79 тысяч. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

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По состоянию на 8:18 мск курс биткоина достигал $79 281.

8 ноября стоимость биткоина впервые достигла отметки в $77 тысяч.

Биткоин (ВТС) — децентрализованная система одноименной криптовалюты. Она работает на технологии блокчейн, и любой участник системы может «добывать» (эмитировать) биткоин, создавая новые блоки.

Согласно прогнозу кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тысяч на фоне выборов в США. Скачок первой криптовалюты до $100 тысяч при этом пока не просматривается. По мнению эксперта, после отметки в $80 тысяч начнется коррекция.

До этого биткоин установил новый исторический рекорд. Курс поднимался до $76 203. В рублях стоимость одного биткоина сегодня составляет почти 7,5 млн.

Финансисты допускают, что в течение ближайших 10 лет биткоин может подорожать до $1 млн за единицу. Дальнейший курс первой криптовалюты будет зависеть от действий центробанков США и Китая.