«Мегафон» отменит роуминг в Крыму и Севастополе

«Мегафон» исполнил предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по отмене доплаты за связь в Крыму и Севастополе, компания отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что во время пребывания абонентов на территории Крыма и Севастополя минуты, смс и гигабайты будут расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана.

Ранее «Билайн» сообщил об отмене наценок и приведении тарифов к уровню домашнего региона с 1 января 2025 года.

В августе ФАС возбудила дела в отношении МТС, «Мегафона» и «Билайна» за неисполнение предупреждений об отмене дополнительной платы для своих абонентов на территории Крыма и Севастополя.

С января 2024 года российские власти создали для операторов нужные экономические условия, которые позволяют не взимать дополнительную плату сверх абонентской в Крыму и Севастополе. Все тарифы должны быть на уровне домашнего региона.