Россияне пожаловались на сбои в работе СДЭК

Россияне жалуются на сбои в работе сайта и мобильного приложения логистического оператора СДЭК. Большинство жалоб касаются работы сайта, следует из данных портала Downdetector.

По данным портала, количество жалоб начало резко расти после 15:30 мск, к 16:00 мск их число достигло 595. Далее количество жалоб стало постепенно уменьшаться.

Большая часть пользователей (61%) заявила о сбоях в работе сайте, еще 26% — в работе мобильного приложения. Кроме того, наблюдались сбои личного кабинета (9%), общий сбой (1%) и сбой сервиса (1%).

В топ-5 по сбоям попали Тверская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Нижегородская область, Москва и Московская область, Свердловская область.

В пресс-службе СДЭК сообщили, что в ходе проведения технических работ был произведен ряд остановок процессов на срок менее 15 минут. В компании уточнили, что посылки в ПВЗ выдаются клиентам без сбоев.

СДЭК — международный оператор экспресс-доставки. Компания основана в 2000 году, в настоящее время представлена в 36 странах мира. Сеть пунктов выдачи заказов СДЭК превышает 5 тыс. Общий оборот сервиса по итогам 2023 года достиг 70,6 млрд рублей.