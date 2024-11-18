Названа причина резкого подорожания акций Tesla

Акции Tesla резко подорожали в понедельник — на премаркете они прибавляли 8 процентов, а к моменту написания материала рост скорректировался до 7,15 процента. Динамика фиксируется на фоне сообщений о планах команды избранного американским президентом Дональда Трампа сделать регулирование беспилотных автомобилей приоритетом для американского министерства транспорта. Такая причина указывается в материале Bloomberg.

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Кандидатом на пост министра транспорта источники журналистов называют Эмиля Майкла, бывшего топ-менеджера Uber. Отмечается, что действующие федеральные правила создают серьезные препятствия для компаний, стремящихся выпускать в больших количествах автомобили без руля и педалей, что Tesla планирует сделать.

В целом акции компании чьим гендиректором и крупнейшим акционером является активно участвовавший в предвыборной кампании Трампа Илон Маск, подорожали со дня голосования в США на 28 процентов.

Ранее авторы агентства предположили, что Маск сможет стать при республиканце новым олигархом, оказывая на него влияние для поддержки своих проектов, в том числе в сфере беспилотных авто.