ФНС призвала бизнес «не перегибать палку»

Налоговая в России следит за возможными попытками манипуляций и экономии на уплате налогов. О соответствующих рисках для бизнеса предупредил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров, его цитирует РБК.

В ФНС предупредили, что на фоне предстоящего повышения ставки налога на прибыль с 20 до 25 процентов и увеличения НДФЛ для зарабатывающих более 2,4 миллиона рублей в год ряд компаний могут попытаться сэкономить на налогах. Для этого бизнес может попытаться перенести выплату бонусов на ранние сроки. В случае аномального завышения налоговой базы к концу 2024 года у представителей ведомства возникнут вопросы — и последующие проверки могут привести к доначислению налогов, пообещал Егоров.

«Конечно, каждый сам взвесит риски. Я не могу сказать, что нельзя раньше выплатить бонусы. <...> Я не могу черное и белое четко разделить, но могу предупредить: если, ребята, вы перегнете палку, мы среагируем», — пояснил глава ФНС.

По словам Егорова, при повышении налоговых ставок бизнес пытается фиксировать финансовые результаты в более легкой системе налогообложения и есть показать более высокую прибыль по итогам года с более низкими ставками. В пример он привел ужесточение табачных акцизов, когда компании пытались сэкономить на уплате налогов: старались отгрузить продукцию аффилированным дистрибьюторам, искусственно повышая продажи, фиксировали ставки акциза до их повышения с нового года и тем самым снижали налоговую нагрузку. В результате подобным компаниям сделали большие доначисления в 2017-2019 годах.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина заявила, что россияне, откладывающие погашение налогов на последний момент, рискуют пропустить срок уплаты и получить штраф. Она напомнила россиянам о необходимости заплатить налоги заблаговременно и назвала это решение более выгодным. Она подчеркнула, что налоги не прощают небрежного отношения к себе и могут превратиться в серьезные штрафы.