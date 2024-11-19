Dj Smash владеет компаниями, которые за год заработали более 500 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Автор хита «Я волна» Андрей Ширман, выступающий под псевдонимом Dj Smash, занимается не только музыкой, но и предпринимательством. Так, согласно открытым данным, Smash является учредителем 19 компаний — серди них 17 организаций, осуществляющих ресторанную деятельность. Еще два бизнеса — это торговый центр «Черемушки» в Москве и издание PeopleTalk.

Согласно публичным данным, за 2023 год организации, в которых Ширман является учредителем, суммарно заработали 569 миллионов рублей. При этом самую большую чистую прибыль показало ООО «Рэд Фокс» — 124 миллиона рублей. Это ресторан в Сочи, который открыл ресторатор Борис Зарьков. Важно отметить, что в большинстве организаций Dj Smash владеет около 10−15% от общей доли, так что нельзя утверждать, что вся прибыль достается только ему.

При этом есть у Ширмана и убыточные компании. Так, торговый центр «Черемушки» за 2023 году ушел в минус на 3,2 миллиона рублей, а ресторан в центре Москвы, которому принадлежит юрлицо ООО «Вертикаль» потерпел убытки на 5,1 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что певец Алексей Чумаков заработал на караоке-клубе 6,9 млн рублей.