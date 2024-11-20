На полках российских магазинов появится вино из Южной Кореи

Korea Apples готовится к ввозу в Россию легких алкогольных напитков. Об этом сообщило представительство МИД России во Владивостоке в Telegram-канале.

Korea Apples - южнокорейская сельскохозяйственная корпорация. Как утверждается, старт поставок фруктового вина запланирован на 20 ноября. Ввоз будет осуществлен во Владивосток, говорится в сообщении. Речь идет о 50 тысячах бутылок продукции.

Как отмечается, власти провинции Кёнбук объявили, что сельскохозяйственная корпорация Korea Apples будет первым представителем малого и среднего бизнеса из Республики Корея, который заходит на российский рынок легких алкогольных напитков.

Ранее сообщалось, что российская винодельческая компания «Золотая балка» изъяла вино с этикеткой «Тонкая красная линия».