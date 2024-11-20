Сотрудников IT-компаний могут обязать преподавать в вузах

Минцифры России разрабатывает новые критерии для крупных IT-компаний, которые будут необходимы для сохранения аккредитации. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

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По данным издания, всего министерство обсуждает три критерия. Одним из них стала возможность направления сотрудников крупных IT-компаний для преподавания в вузах. Также Минцифры рассматривает возможность организации стажировок для студентов и технического оснащения учебных заведений.

Один из источников уточнил, что принятие подобных критериев позволит вузам заключать соглашения с крупными компаниями. Это, в свою очередь, должно повысить квалификацию выпускников. Ожидается, что новые условия затронут компании, чья выручка составляет от 1 млрд рублей.

В сентябре Министерство цифрового развития РФ совместно с ведущими технологическими компаниями запустило единую онлайн-платформу для обучения школьников и студентов в области информационных технологий. Она предоставит учащимся возможность освоить навыки программирования, работы с большими данными и технологий искусственного интеллекта.