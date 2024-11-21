Первый зампред ЦБ РФ Скоробогатова покинет свой пост

Первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова покинет свой пост со 2 декабря, ее должность займет Зульфия Кахруманова, до этого возглавлявшая Департамент информационных технологий Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Сообщается, что Скоробогатова приняла решение продолжить карьеру вне ЦБ РФ. Комментируя ее предстоящий уход, глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала Скоробогатову одним из "главных архитекторов многих ключевых инновационных проектов на финансовом рынке в России".

"Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться", - сказала Набиуллина, которую цитирует пресс-служба. Глава ЦБ поблагодарила Скоробогатову за работу, пожелав ей успеха.

Зульфия Кахруманова в новой должности будет курировать работу Департамента информационных технологий, Департамента финансовых технологий, а также Операционного департамента.

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Также сообщается, что со 2 декабря Департамент национальной платежной системы перейдет под кураторство первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания Госдумы заявила, что Центробанк должен действовать решительно, чтобы недуг высокой инфляции "не стал хроническим".