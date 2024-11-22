Глава OpenAI Альтман за прошлый год заработал всего $76 тысяч

Глава компании OpenAI Сэм Альтман заработал $76 001 в 2023 году. Об этом сообщает Business Insider.

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Отмечается, что эта сумма на 3,4% больше, чем его доход в 2022 году, когда он получил $73,5 тыс. Примечательно, что средний доход домохозяйства в округе Сан-Франциско, где Альтман владеет особняком стоимостью $27 млн, составляет $126,7 тыс. По данным Администрации социального обеспечения США, средняя зарплата в стране в 2023 году была равна $66,6 тыс.

Ранее Альтман заявлял, что его компенсация за работу в OpenAI скромная. В мае 2023 года он сообщил в судебном подкомитете Сената, что зарабатывает достаточно для оплаты медицинской страховки и не получает акций компании.

В марте 2024 года Bloomberg оценил состояние Альтмана в не менее $2 млрд, не считая его доли в OpenAI. Эта оценка включает инвестиции в венчурные фонды на сумму $1,2 млрд.

Согласно налоговым декларациям OpenAI, самыми высокооплачиваемыми сотрудниками были сооснователь Илья Суцкевер и Крис Кларк, получившие $347,4 тыс. и $322,2 тыс. соответственно.