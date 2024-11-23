Маск побил собственный мировой рекорд

Американский предприниматель Илон Маск вновь возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Bloomberg, побив собственный рекорд.

По последним данным, состояние бизнесмена достигло $347,8 млрд. Предыдущий максимум, отмеченный в ноябре 2021 года, составлял $340,4 млрд.

За последний год Маск стал богаче почти на $120 млрд, значительно опередив ближайшего конкурента Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в $219 млрд.

Как пишет Bloomberg, значительный рост доходов Маска связан с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Его кандидатуру бизнесмен публично поддержал. Агентство также отмечает, что рост стоимости акций Маска может быть связан с планами Трампа по отмене налоговых льгот на электромобили и сокращению норм выбросов, введенных администрацией президента Джо Байдена.

Маск объяснил необходимость полета на Марс

Ранее Илон Маск предупредил о стремительном приближении США к государственному банкротству. Так он отреагировал на пост Департамента по достижению госэффективности (DOGE) о необходимости оздоровления американского бюджета.